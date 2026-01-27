Dolar
Dünya

İngiltere Başbakanı, ülkesinin ABD ile Çin arasında tercih yapmak zorunda kalmayacağını belirtti

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin ABD ile Çin arasında tercih yapmak zorunda kalmayacağını belirterek, bu hafta gerçekleştireceği Çin ziyareti öncesinde İngiliz şirketleri için önemli fırsatlar bulunduğunu bildirdi.

Zuhal Demirci  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
Londra

Starmer, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Bloomberg'e verdiği röportajda, Çin ile ilişkileri güçlendirmenin, İngiltere'nin en yakın müttefikleriyle olan bağları pahasına gerçekleşeceği yönündeki değerlendirmeleri reddetti.

Başbakan Starmer, "Sık sık ülkeler arasında seçim yapmam isteniyor. Ben bunu yapmıyorum. ABD ile ticaret anlaşması yaparken herkesin bana ABD ve Avrupa arasında seçim yapmam gerektiğini söylediğini hatırlıyorum. Ben de 'Bu seçimi yapmayacağım.' demiştim." ifadelerini kullandı.

"Çin'i görmezden gelmek ve oradaki iş fırsatlarını yok saymak mantıklı değil"

Keir Starmer, Trump'ı kızdırmadan veya ABD ile ilişkilerini bozmadan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşülebileceğini belirterek, iki ülke arasında "takas" yapmak zorunda kalacağı görüşünü reddetti.

Ayrıca Starmer, geçen hafta Davos'ta "büyük güçler arasındaki rekabetin yeni dönemi" olarak adlandırdığı dönemde küçük ülkeleri hayatta kalmak için bir araya gelmeye çağıran Kanada Başbakanı Mark Carney ile aynı mesajı vermek istemediğini belirtti.

Starmer, "ABD ile çok yakın ilişkilerimiz var. Elbette bunu istiyoruz ve ticaretin yanı sıra güvenlik ve savunma alanlarında da bu ilişkiyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Starmer, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'i görmezden gelmenin ve oradaki iş fırsatlarını yok saymanın mantıklı olmayacağına işaret etti.

"Hem Kiev'in hem de Avrupa'nın güvenliğinin sağlanması için ABD desteği gerekli"

Başbakan Starmer, bu hafta Çinli liderlerle yapacağı görüşmelerde bazı endişeleri gündeme getireceğini, ancak görüşmede ekonomik ilişkilere öncelik vereceğine dikkati çekti.

İngiliz şirketlerin Çin'deki fırsatların farkında olduğunun altını çizen Starmer, bunun "ulusal güvenlikten taviz vermek anlamına gelmediğini" söyledi.

ABD ile geçen haftaki yoğun diplomatik temaslara da değinen Starmer, Trump'ın Grönland üzerinden İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerini gümrük vergileriyle tehdit etmesinin ardından geri adım attığını hatırlattı. Starmer, ABD Başkanı Trump ile "olgun" bir ilişkisi olduğunu ifade etti.

Başbakan Starmer, hafta sonunda Trump ile Ukrayna konusunda telefon görüşmesi yaptığını hatırlatarak, hem Kiev'in hem de Avrupa'nın güvenliğinin sağlanması için ABD desteğinin gerekli olduğunu dile getirdi.

Starmer, "Ukrayna, neden İngiltere-ABD ilişkilerinin çok yakın tutulması gerektiğine dair çok iyi bir örnek." ifadesini kullandı. Starmer, Ukrayna'nın müttefiklerinin bu yıl ABD ile güvenlik garantileri konusunda ilerleme kaydettiğini, ancak Rusya ile toprak müzakerelerinin hala "zorlayıcı" olduğunu sözlerine ekledi.

İngiltere Başbakanı Starmer, yarın Çin'e yapacağı resmi ziyaret kapsamında, Pekin ile ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor. Starmer, eski Başbakan Theresa May'in 2018'de Çin'e yaptığı ziyaretin ardından 8 yıl sonra bu ülkeyi ziyaret eden ilk İngiliz başbakan olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
