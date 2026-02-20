Dolar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde “İlk Evim İlk İftarım” programında konuşuyor
logo
Ekonomi

ABD'de kişisel tüketim harcamaları geçen yıl aralıkta arttı

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, aralıkta yıllık yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Dilara Zengin Okay  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
ABD'de kişisel tüketim harcamaları geçen yıl aralıkta arttı

Washington

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, geçen yıl aralıkta yüzde 0,4 ile beklentilere paralel arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2025'e ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, kişisel gelirler geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artış kaydetti. Bu dönemde beklentilere paralel artan kişisel gelirler geçen yıl kasımda yüzde 0,4 yükselmişti.

Kişisel tüketim harcamaları da geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,4 arttı. Söz konusu dönemde beklentiler dahilinde artan kişisel tüketim harcamaları geçen yıl kasımda da yüzde 0,4 yükselmişti.

Fed'in enflasyon göstergesi beklentilerin üzerinde

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 2,9 arttı.

Piyasa beklentileri kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,8 artması yönündeydi. Endeks, geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,8 artmıştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3 arttı.

Piyasa beklentileri çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,9 artması yönündeydi. Endeks, geçen yıl kasımda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,8 yükselmişti.

İlgili konular
