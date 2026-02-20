Dolar
Dünya

Trump: (İran'a sınırlı askeri saldırı) Sanırım bunu düşündüğümü söyleyebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a olası sınırlı askeri saldırı yapıp yapmayacaklarına ilişkin, "Sanırım bunu düşündüğümü söyleyebilirim." dedi.

Hakan Çopur  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Trump: (İran'a sınırlı askeri saldırı) Sanırım bunu düşündüğümü söyleyebilirim Fotoğraf: Murat Gök/AA

Washington

Trump, Beyaz Saray'da bazı valilerin katıldığı kahvaltı etkinliği öncesinde, İran ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Kahvaltının başında basın mensuplarının salondan çıkarılmasını isteyen Trump, bir muhabirin, "İran'a yönelik sınırlı bir askeri saldırı mı düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusuna, "Sanırım bunu düşündüğümü söyleyebilirim." diye yanıt verdi.

Trump, gazetecilerin salondan çıkarken kendisine yönelttiği diğer soruları cevaplamadı.

