ABD Başkanı Trump, mart sonunda Çin'i ziyaret edecek
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 31 Mart-2 Nisan'da Çin'i ziyaret edeceğini açıkladı.
Washington
Bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın Çin'e düzenleyeceği ziyaretin tarihlerine ilişkin açıklama yaptı.
Buna göre ABD Başkanı, ABD-Çin ilişkileri açısından son derece önemli ziyaretini 31 Mart ile 2 Nisan arasında gerçekleştirecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.