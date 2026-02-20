Dolar
Beşiktaş GAİN oyuncusu Sertaç Şanlı, Ziraat Bankası Türkiye Kupası yarı finalinde Anadolu Efes ile oynanan maçın ardından Sinan Erdem Spor Salonu’nda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

İran: ABD, uranyum zenginleştirmesini sıfırlama talebinde bulunmadı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin uranyum zenginleştirmesini sıfırlama talebinde bulunmadığını belirterek, müzakereler çerçevesinde iki üç gün içerisinde Washington yönetimine nükleer anlaşma taslağını sunacaklarını söyledi.

Ahmet Dursun  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Ankara

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, MSNBC televizyonundaki Morning Joe programında, İran'ın nükleer programı konusunda ABD ile yürüttükleri müzakerelerdeki duruma ilişkin soruları yanıtladı.

Konuya ilişkin ABD ve özellikle İsrail'e bağlı medyada ortaya atılan spekülasyonların doğru olmadığını kaydeden Erakçi, ABD'nin kendilerinden uranyum zenginleştirmesini sıfırlama talebinde bulunmadığını belirtti.

"ABD zenginleştirmenin kalıcı olarak askıya alınmasını istemedi, öyle mi?" sorusunu "Evet" diye yanıtlayan Erakçi, "Şu anda konuştuğumuz şey, İran'ın nükleer programının, zenginleştirme de dahil olmak üzere, barışçıl olmasını ve sonsuza dek barışçıl kalmasını nasıl sağlayacağımızdır." ifadelerini kullandı.

Erakçi, ABD ve İsrail basınında yer alan ve İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini birkaç yıl askıya almayı teklif ettiğine dair iddiaları da yalanladı.

Müzakereler çerçevesinde bir iki gün içerisinde Washington yönetimine nükleer anlaşma taslağını sunacaklarını aktaran Erakçi, "Benim için bir sonraki adım, muhtemel bir anlaşmanın taslağını ABD'deki muhataplarıma sunmak. Bunun önümüzdeki iki üç gün içinde hazır olacağına ve üstlerimden nihai onay aldıktan sonra Steve Witkoff'a teslim edileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Erakçi, muhtemel bir anlaşmanın adil ve eşitlikçi bir anlaşma olması gerektiğini belirterek, böyle bir anlaşmaya kısa sürede varılabileceğini aktardı.

ABD'nin askeri tehditlerini de değerlendiren Erakçi, "İran'ın nükleer programı için askeri bir çözüm yok. Bu geçen yıl denendi. Tesislerimize büyük saldırılar düzenlediler, bilim insanlarımızı öldürdüler ancak bizim nükleer programımızı yok edemediler çünkü bu bizim geliştirdiğimiz ve bize ait bir teknoloji. Tek çözüm diplomasi. Bu yüzden ABD müzakere masasına geri döndü ve bir anlaşma arıyor. Biz buna hazırız. Savaşa da, barışa da hazırız." dedi.

Programın sunucusunun, "Başkan Trump bu programı sık sık izliyor. Başkan'a ve Kongre üyelerine mesajınız nedir?" sorusunu da Erakçi, "Benim mesajım şudur: Önceki ABD yönetimleri bize karşı savaş, yaptırımlar ve daha birçok girişim olmak üzere neredeyse her şeyi yaptı ancak bunların hiçbiri işe yaramadı. İran halkına saygılı bir dille hitap ederseniz, biz de aynı şekilde karşılık vereceğiz fakat bize güç diliyle konuşursanız, biz de aynı şekilde karşılık veririz." diye yanıt verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
