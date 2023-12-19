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Dünya

İran'ın bazı kentlerinde hava kirliliği nedeniyle eğitim çevrim içi yapılacak

İran’ın Tahran ve Elborz eyaletlerinde yaşanan hava kirliliği nedeniyle tüm kademelerde eğitime çevrim içi devam edilecek.

Haydar Şahin  | 19.12.2023 - Güncelleme : 19.12.2023
İran'ın bazı kentlerinde hava kirliliği nedeniyle eğitim çevrim içi yapılacak

Tahran

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Tahran Vali Yardımcısı Mir Muhammed Ğeravi konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Ğeravi, hava kirliliğinin yoğunlaşarak devam etmesi nedeniyle tüm kademeler için eğitimin çevrim içi yapılacağını belirtti.

Söz konusu kararın Tahran Hava Kirliliği Acil Durum Komitesi’nin tavsiyesi üzerine alındığını aktaran Ğeravi, buna göre salı ve çarşamba günleri yüz yüze eğitim yapılmayacağını ifade etti.

Ğeravi, bu süre boyunca okul öncesi eğitimine de ara verileceğini belirterek eyaletin Firuzkuh ilçesinde eğitime yüz yüze devam edileceğini kaydetti.

Tahran Hava Kirliliği Acil Durum Komitesi'nin kararına göre, iki gün boyunca dizel yakıtla çalışan ağır vasıtalar gece de şehrin merkezine giremeyecek, Tahran Belediyesi de araç girişine sınırlama getirilen bölgelere giriş bileti satmayacak.

Öte yandan, Elborz Valiliğinden yapılan açıklamada da yarın eyaletin Talekan ve Asara kentleri haricindeki yerleşim birimlerinde bulunan tüm eğitim kademelerinde eğitimin çevrim içi yapılacağı belirtildi.

Tahran’da her yıl kış aylarında yaşanan hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları ve kullanılan yakıtın kalitesiz oluşu Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

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