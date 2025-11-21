Dolar
Eğitim

Vatandaşlar, Öğretmenler Günü'ne ilişkin duygu ve düşüncelerini CİMER'e yazabilecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, vatandaşların, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne ilişkin duygu ve düşüncelerini CİMER'e yazabileceğini duyurdu.

Fatma Nur Candan  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Vatandaşlar, Öğretmenler Günü'ne ilişkin duygu ve düşüncelerini CİMER'e yazabilecek

Ankara

Başkanlığın NSosyal hesabındaki videolu paylaşımda, geleceği sevgiyle, bilgiyle ve büyük bir özveriyle şekillendiren eğitimciler için duygu ve düşüncelerin, "Yönetime Katıl" kısmındaki "24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü" bölümünden yazılabileceği belirtildi.

Videoda, duygu ve düşüncelerini yazmak isteyen vatandaşların hangi adımları izlemesi gerektiğine yer verildi.

