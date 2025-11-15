Dolar
42.33
Euro
49.12
Altın
4,084.94
ETH/USDT
3,147.00
BTC/USDT
95,796.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz için İstanbul Büyükçekmece Kuba Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor. İstanbul'daki gıda zehirlenmesi şüphesiyle hayatlarını kaybeden Çiğdem, Kadir Muhammet ve Masal Böcek için Afyonkarahisar Bolvadin ilçesindeki Müslümana Cami’nde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Kültür

Antalya Devlet Senfoni Orkestrasından Öğretmenler Günü'ne özel konser

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Beethoven 9. Senfoni" konseri verecek.

Rabia Sapmaz  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
Antalya Devlet Senfoni Orkestrasından Öğretmenler Günü'ne özel konser

Antalya

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) işbirliğiyle yapılacak konser, 21 Kasım saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İtalyan orkestra şefi Antonio Pirolli'nin yöneteceği konserde, dünyaca ünlü besteci Ludwig van Beethoven'ın 9. Senfonisi seslendirilecek.

Antalya DOB Korosu ve ADSO, Beethoven'ın insanlık ve kardeşlik ideallerini yücelten eserinde birlikte sahne alacak.

Programda, soprano Nurdan Küçükekmekçi, mezzo-soprano Medine Tuganova, tenor Devrim Demirel ve bas Engin Suna solist olarak sahneye çıkacak.

Biletler, AKM gişesi ve internet üzerinden temin edilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİHEK'e en çok başvuru "engellilik" temelinde ayrımcılık iddiasıyla oldu
YTB'nin 5 bölüm, 57 makale ve 9 kitap değerlendirmesinden oluşan "Afrika Yıllığı 2024" yayımlandı
İletişim Başkanlığından "deprem konutlarına" ilişkin paylaşım
Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde deprem
KKTC'nin kuruluşunun 42. yılına kutlamalar

Benzer haberler

Antalya Devlet Senfoni Orkestrasından Öğretmenler Günü'ne özel konser

Antalya Devlet Senfoni Orkestrasından Öğretmenler Günü'ne özel konser

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet