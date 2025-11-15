Dolar
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz için İstanbul Büyükçekmece Kuba Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor. İstanbul'daki gıda zehirlenmesi şüphesiyle hayatlarını kaybeden Çiğdem, Kadir Muhammet ve Masal Böcek için Afyonkarahisar Bolvadin ilçesindeki Müslümana Cami’nde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Gündem

İletişim Başkanlığından "deprem konutlarına" ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Adıyaman'da yapılacak törenle deprem bölgesinde teslim edilen bağımsız bölüm sayısının 350 bin 178'e yükseleceğini bildirdi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
İletişim Başkanlığından "deprem konutlarına" ilişkin paylaşım

Ankara

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan konutların teslimi için "Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam" temasıyla bugün Adıyaman'da tören düzenlenecek.

Törende, 45 bin 342 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilecek.

Böylece, deprem bölgesinde teslim edilen yapı sayısı 286 bin 708'i konut, 12 bin 189'u iş yeri ve 51 bin 281'i köy evi olmak üzere toplam 350 bin 178'e yükselecek.

Bu yılın sonuna kadar 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri, 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesi bekleniyor.

