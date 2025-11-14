Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 81. yılına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 81. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Mikail Bıyıklı  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 81. yılına ilişkin paylaşım

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "14 Kasım 1944'te yaklaşık yüz bin Ahıska Türkü'nün ata vatanından sürgün edilmesinin acısını hala yüreğimizde hissediyoruz. Bu bedbaht sürgünün 81'inci yılında hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Ahıska Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

