Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgemizdeki 350 bininci konutumuzu hak sahiplerine teslim edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Yarın deprem bölgemizdeki 350 bininci konutumuzu inşallah hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mikail Bıyıklı  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgemizdeki 350 bininci konutumuzu hak sahiplerine teslim edeceğiz

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Adıyaman'da düzenlenecek 350 bininci konutun teslim törenine ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz; kadim şehirlerimizi altyapısı, çevre düzenlemesi ve konutlarıyla yeniden ayağa kaldırıyoruz. Yarın deprem bölgemizdeki 350 bininci konutumuzu inşallah hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Erdoğan, deprem bölgesinde yapılan konutların ve detayların yer aldığı bir videoya da yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgemizdeki 350 bininci konutumuzu hak sahiplerine teslim edeceğiz
