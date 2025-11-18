Dolar
42.33
Euro
49.13
Altın
4,034.41
ETH/USDT
3,036.10
BTC/USDT
91,030.00
BIST 100
10,760.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, öğretmenlere 24-30 Kasım tarihlerinde satışa sunulacak yüksek hızlı tren (YHT) ve ana hat tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacağını bildirdi.

Mertkan Oruç  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
Öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim

Ankara

Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kapsayan hafta nedeniyle uygulanacak indirime ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Öğretmenlere yıl boyunca yüzde 15 indirim sağlandığını anımsatan Uraloğlu, "Bu özel haftada da öğretmenlerimize yarı fiyatına tren bileti alma imkanı sunuyoruz. 24-30 Kasım tarihlerinde satışa sunulacak YHT ve ana hat tren biletlerinde tüm öğretmenlerimiz yüzde 50 indirimden yararlanabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uraloğlu, öğretmenler günü haftalarında uygulanan bu indirimlerden 2017-2024 yıllarında 48 bin öğretmenin faydalandığı bilgisini de paylaştı.

İndirimli biletlerden yararlanmak isteyen öğretmenlerin, kontrollerde "öğretmen kimliği" veya "mebbis.meb.gov.tr" adresinden alınmış öğretmen olduğunu gösterir belgeyi ibraz etmesinin yeterli olacağını aktaran Uraloğlu, indirimli biletlerin TCDD Taşımacılık AŞ gişeleri, internet sitesi, mobil uygulamaları, çağrı merkezi ve yetkili acenteler üzerinden temin edilebileceğini bildirdi.

Uraloğlu, kampanyanın kapsamına ilişkin ise şunları kaydetti:

"İndirimli bilet uygulamamızdan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okulda görev yapan öğretmenler ile okul müdürleri ve yardımcıları, üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yurt dışında çalışan öğretmenler faydalanabilecek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Fatih'te zehirlenme şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede ölen Servet Böcek'in cenazesi teslim alındı
Bakan Göktaş: İstihdamda engelli bireylerin fırsat eşitliğini güçlendiren daha kapsayıcı bir sistem kurduk
Kars'ın kış turizmi kayak merkezine kurulan suni karlama sistemiyle güçleniyor
Tekirdağlı balıkçılar lodos nedeniyle 2 gündür denize açılamıyor

Benzer haberler

Öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim

Öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim

Türk boğazlarından 9 ayda yaklaşık 63 bin gemi geçti

Antalya Devlet Senfoni Orkestrasından Öğretmenler Günü'ne özel konser

Bakan Uraloğlu, Orta Doğu ve Afrika'yı buluşturacak ulaştırma zirvesine katılacak

Bakan Uraloğlu, Orta Doğu ve Afrika'yı buluşturacak ulaştırma zirvesine katılacak
Türkiye genelindeki havalimanları 10 ayda 211 milyon yolcuya hizmet verdi

Türkiye genelindeki havalimanları 10 ayda 211 milyon yolcuya hizmet verdi
Motokuryelerin yüzde 95 indirimli yetki belgesi alabilmesi için tanınan süre 15 Kasım'da dolacak

Motokuryelerin yüzde 95 indirimli yetki belgesi alabilmesi için tanınan süre 15 Kasım'da dolacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet