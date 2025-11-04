Dolar
Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.
logo
Ekonomi

Motokuryelerin yüzde 95 indirimli yetki belgesi alabilmesi için tanınan süre 15 Kasım'da dolacak

Bakan Uraloğlu, motokuryelerin yüzde 95 indirimle yetki belgesi alabilmesi için son günlere girildiğini bildirerek, "15 Kasım'dan sonra bir motosiklet için yetki belgesi ücreti 7 bin 662 liradan 17 bin 252 liraya yükselecek." ifadesini kullandı.

Mertkan Oruç  | 04.11.2025 - Güncelleme : 04.11.2025
Motokuryelerin yüzde 95 indirimli yetki belgesi alabilmesi için tanınan süre 15 Kasım'da dolacak

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 15 Mayıs'ta Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldığını ve motokuryelere ilişkin düzenlemeye gidildiğini anımsattı.

Söz konusu yönetmelik değişikliğiyle motokurye faaliyetlerinin ilk kez mevzuata kavuştuğunu aktaran Uraloğlu, ilk 6 ay içerisinde yetki belgesi alacak olanlara belge ücretinde yüzde 95 indirim sağladıklarını hatırlattı.

Uraloğlu, motokuryelere ilişkin belge indirimi için son günlere girildiğine işaret ederek, "15 Kasım'dan sonra bir motosiklet için yetki belgesi ücreti 7 bin 662 liradan 17 bin 252 liraya yükselecek." değerlendirmesinde bulundu.

Mevzuatın yayımlandığı andan itibaren yetki belgesi müracaatlarının doğrudan e-Devlet üzerinden yapılabilmesine olanak sağladıklarını aktaran Uraloğlu, e-Devlet üzerinden yetki belgesi alacakların, yetki belgesi ve taşıt kartı ücretinde yüzde 5 indirimden faydalanmaya devam edebileceğini bildirdi.

"En fazla yetki belgesi Marmara Bölgesi'nde düzenlendi"

Uraloğlu, yetki belgesi başvurularındaki son duruma ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"10 Eylül itibarıyla kurye işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere toplam 82 bin 288 yetki belgesi düzenledik, bu belgelere 92 bin 127 taşıt kaydettik. Düzenlenen belgelerin 80 bin 66'sı motokuryelere verildi. Yetki belgelerinde kayıtlı taşıtların 80 bin 752'si motosiklet, 6 bin 676'sı kamyonet, 4 bin 487'si motorlu bisiklet ve 212'si ise otomobil olup bu taşıtların yüzde 65,5'i 3 yaşından küçüktür. Kurye faaliyetlerinde en genç filo 2,2 yaş ortalamasıyla Akdeniz Bölgesi'nde iken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinin filo yaş ortalaması 2,8'dir. En fazla yetki belgesi Marmara Bölgesi'nde düzenlendi. Bölgede 43 bin 969 belge verilmiş, 49 bin 149 taşıt kaydedilmiştir. İstanbul tek başına 34 bin 308 yetki belgesi ve 38 bin 372 taşıt ile ilk sırada yer almaktadır. En az yetki belgesine sahip ilimiz ise 13 belgeyle ve 14 taşıt ile Tunceli'dir. Doğu Anadolu Bölgesi genelinde ise 1354 belge ve 1507 taşıt bulunmaktadır."

Yönetmelikle getirilen usul ve esasların vatandaşın aldığı hizmeti doğrudan etkilediğini belirten Uraloğlu, teslimi mümkün olmayan adreslere artık gönderi kabul edilmediğine ve taşıma süresi taahhüdünde bulunulmasının yasaklandığına dikkati çekti.

Uraloğlu, alıcısına ulaştırılamayan gönderilerin aynı süre içinde göndericiye iade edilmesi ile bozulabilir gıdaların taşınmasında özel tedbirler alınmasının zorunlu hale geldiği bilgisini de paylaşarak, işletmelerin de çalıştırdıkları kuryelere koruyucu ekipman sağlamakla yükümlü olduğunu kaydetti.

