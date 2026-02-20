Dolar
Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikametinde iki tırın çarpışması sonucu yol tek yönlü trafiğe kapatıldı
logo
Dünya

New York'ta Müslüman polisler, ramazanı etkinlik düzenleyerek karşıladı

ABD'nin New York kentinde Müslüman polisler, ramazan ayının başlangıcını kutlamak için etkinlik düzenledi.

Nuri Aydın  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
New York'ta Müslüman polisler, ramazanı etkinlik düzenleyerek karşıladı

İstanbul

New York Polis Departmanı bünyesindeki polislerden oluşan Müslüman Polisler Derneğinin organize ettiği etkinlik, Manhattan'daki bir polis merkezinde yapıldı.

Etkinliğin, teşkilatta görev yapan 3 binden fazla Müslüman polisin toplumla bağlarını güçlendirmek ve ramazanın manevi anlamına dikkati çekmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilen etkinliğe farklı inanç gruplarının yanı sıra New York polisinden üst düzey yetkililer de katıldı.

Ayrıca etkinlikte, ramazan ayının başlangıcını simgelemek amacıyla hilal şeklindeki maket ışıklandırıldı.

Müslüman polisler, geçen yıl başlattıkları ramazan kutlamasıyla 1845 yılında kurulan teşkilatın 180 yıllık tarihinde bir ilki gerçekleştirmişti.

