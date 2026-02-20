Ateşkesi ihlal eden İsrail, ramazan ayında da Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam ediyor
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey, güney ve orta kesimindeki çeşitli bölgelere hava saldırıları ve topçu atışları gerçekleştirdi.
Gazze/Ramallah
İsrail'in Gazze'de Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese yönelik ihlalleri ramazan ayında da sürüyor.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye ve Tuffah mahallelerinin doğusunda iki hava saldırısı düzenledi.
Ayrıca kentin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi’nde İsrail araçlarından sivillerin evlerine ve yerinden edilmiş kişilerin çadırlarına yoğun ateş açıldı, ayrıca aralıklı topçu atışları yapıldı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’nın doğusunda bulunan bina ve tesisleri patlatarak yıktı.
Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu bölgelerinde de İsrail araçlarından yoğun ateş açıldığı bildirildi.
UNRWA: Gazze’de insani koşullar hala ağır, yardımlara erişimde kısıtlamalar sürüyor
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki insani duruma ilişkin bilgi verdi.
Açıklamada, UNRWA'nın yerinden edilen Filistinlilere sağlık, eğitim, barınma ve gıda yardımı hizmetleri dahil temel hizmetler sunmayı sürdürdüğü belirtildi.
Gazze Şeridi genelinde insani koşulların hala kötü olduğu kaydedilen açıklamada, İsrail'in insani yardımların ulaştırılmasına yönelik kısıtlamalarına devam ettiği kaydedildi.
UNRWA'nın açıklamasında, mevcut durumda ulaştırılmasına izin verilen yardım miktarının Filistinlilerin ihtiyaçlarının çok altında kaldığını belirtilerek, insani yardımların erişimine yönelik kısıtlamaların kaldırılması çağrısı yapıldı.
İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda biri çocuk 14 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda biri çocuk 14 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin Esirler Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Cenin, Tulkerim ve Selfit kentlerine baskınlar düzenlediği belirtildi.
Filistinlilerin evlerine düzenlenen baskınlarda biri çocuk 14 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de baskınlar, gözaltılar, öldürmeler, ev yıkımları, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetleri belirgin şekilde arttı.
Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı, 21 bini aşkın Filistinli gözaltına alındı.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Ağvar bölgesinde bir Filistinliyi yaraladı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 30 kişiden oluşan bir grup İsrailli, Kuzey Ağvar bölgesindeki Malih köyüne saldırdı.
Filistinlilere ait araçları kundaklayan gaspçı İsrailliler, ayrıca köylülerin çeşitli yapı ve mülklerine de zarar verdi.
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Malih Köy Meclis Başkanı Mehdi Dıragme'yi darbettiği, ciddi yara alan Dıragme'nin hastaneye nakledildiği aktarıldı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de baskınlar, gözaltılar, öldürmeler, ev yıkımları, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetleri belirgin şekilde arttı.
İsrail, ramazanın ilk cumasında izinleri olmasına rağmen Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e girişini engelledi
Filistin'e bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, "Binlerce Batı Şeria sakini Kalendiya kontrol noktasında toplandı, işgal makamları 10 bin kişilik kota dolduğu gerekçesiyle onları Kudüs'e almayı reddetti." ifadelerine yer verildi.
Tel Aviv yönetimi, ramazanın ilk cumasında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine yönelik kısıtlamaları sıkılaştırırken binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren Aksa'ya ulaşmak için Kudüs'ü çevreleyen askeri kontrol noktalarında toplandı.
Askeri kontrol noktalarında çok sayıda Filistinlinin geri çevrildiği ve Kudüs'e geçişine izin verilmediği aktarıldı.
İsrail engeline takılan Filistinlilerin bazılarının, Tel Aviv yönetiminden geçiş için önceden izin aldığı, buna rağmen kontrol noktalarından geri çevrildikleri belirtildi.