DMM, "Türk Telekom'un hizmetlerinin özel şirketlere devredileceği" iddiasının dezenformasyon içerdiğini bildirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türk Telekom'un hizmetlerinin özel şirketlere devredileceği ve bu durumun kamu zararına yol açacağı" yönündeki iddiaların dezenformasyon içerdiğini belirtti.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
Ankara

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan 'Türk Telekom'un hizmetlerinin özel şirketlere devredileceği ve bu durumun kamu zararına yol açacağı' yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir. Türk Telekom'da söz konusu olan uygulama, sektörde yaygın şekilde kullanılan ve herhangi bir hizmet devri anlamına gelmeyen rutin operasyonel süreçlerdir. Bu iş modelinde iddiaya konu bir kamu zararı olmadığı gibi abonelere yüzde 100 zam yapılacağı yönündeki söylemler de asılsızdır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

