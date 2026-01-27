Dolar
43.40
Euro
52.03
Altın
5,084.04
ETH/USDT
2,984.00
BTC/USDT
88,699.00
BIST 100
13,106.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Putin ve Şara’nın yarın Orta Doğu’daki gelişmeleri görüşeceği bildirildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın yarın Moskova’da bir araya gelerek Orta Doğu’daki gelişmeleri ele alacağı bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
Putin ve Şara’nın yarın Orta Doğu’daki gelişmeleri görüşeceği bildirildi

Moskova

Kremlin Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin ve Şara’nın yarın Moskova’da görüşeceği belirtildi.

Görüşmede, Orta Doğu’daki gelişmelerin istişare edileceği bilgisine yer verilen açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin de ele alınacağı kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Putin, Şara ile daha önce 15 Ekim 2025'te Moskova’da bir araya gelmişti. Bu ziyaret, Beşşar Esed rejiminin Aralık 2024 sonunda sona ermesinin ardından Şara'nın Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği ilk resmi Moskova ziyareti olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan "Suriye" açıklaması
Şişli'de sürücüsü park ederken kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi
Türkiye'den Afrika'nın güneyindeki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Emine Erdoğan, COP31 Başkanı olarak görevlendirilen Bakan Kurum ve Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Ağırbaş'la görüştü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan "Suriye" açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan "Suriye" açıklaması

Putin ve Şara’nın yarın Orta Doğu’daki gelişmeleri görüşeceği bildirildi

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan Suriye'de entegrasyon müzakerelerinin başlatılması çağrısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Ayn-el Arab bölgesindeki insani koridor sorunsuz şekilde işliyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Ayn-el Arab bölgesindeki insani koridor sorunsuz şekilde işliyor
AA ekibi DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanan Fransız şirketi Lafarge'ın Suriye'deki fabrikasını görüntüledi

AA ekibi DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanan Fransız şirketi Lafarge'ın Suriye'deki fabrikasını görüntüledi
Terör örgütü YPG'nin ateşkese rağmen Halep'in doğusunda tuzakladığı mayın 1 can aldı

Terör örgütü YPG'nin ateşkese rağmen Halep'in doğusunda tuzakladığı mayın 1 can aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet