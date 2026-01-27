Dolar
Gündem

Şişli'de sürücüsü park ederken kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi

İstanbul Şişli'de sürücüsünün park ettiği sırada kontrolden çıkan otomobil, kuaför dükkanına girdi.

Mustafa Mert Karaca, Erol Değirmenci  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
İstanbul

Çifte Cevizler Caddesi'nde otomobilini park etmeye çalışan sürücü, geri giderken aracın kontrolünü kaybetti.

Yavaşlaması gerekirken hızlanan otomobil, kaldırıma çıkıp kuaför dükkanına girdi.

Panikleyen sürücü, tekrar aracı hareket ettirerek caddeye ilerledikten sonra durdu.

Araçtaki sürücü ve arka koltukta oturan çocuk, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle çıkarıldı.

Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan "Suriye" açıklaması
Türkiye'den Afrika'nın güneyindeki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Emine Erdoğan, COP31 Başkanı olarak görevlendirilen Bakan Kurum ve Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Ağırbaş'la görüştü
