Şişli'de sürücüsü park ederken kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi
İstanbul Şişli'de sürücüsünün park ettiği sırada kontrolden çıkan otomobil, kuaför dükkanına girdi.
İstanbul
Çifte Cevizler Caddesi'nde otomobilini park etmeye çalışan sürücü, geri giderken aracın kontrolünü kaybetti.
Yavaşlaması gerekirken hızlanan otomobil, kaldırıma çıkıp kuaför dükkanına girdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Panikleyen sürücü, tekrar aracı hareket ettirerek caddeye ilerledikten sonra durdu.
Araçtaki sürücü ve arka koltukta oturan çocuk, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle çıkarıldı.
Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.