Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde konuşuyor
logo
Gündem

Mersin'de devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Ahmet Can Erdogan  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
Mersin'de devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Mersin

H.B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Çamalan Mahallesi D-750 kara yolunda karşı şeride geçmeyen çalışan otomobile çarpmamak için manevra yaptı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtaki yaralılar H.B, A.B. ve G.B. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.


