Mersin'de devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Mersin
H.B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Çamalan Mahallesi D-750 kara yolunda karşı şeride geçmeyen çalışan otomobile çarpmamak için manevra yaptı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtaki yaralılar H.B, A.B. ve G.B. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
