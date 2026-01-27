Türkiye'den Afrika'nın güneyindeki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Afrika'nın güneyinde meydana gelen ve Mozambik, Zimbabve ile Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bölge ülkelerini etkileyen sel felaketinde yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afrika'nın güneyinde meydana gelen ve Mozambik, Zimbabve ile Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bölge ülkelerini etkileyen sel felaketi sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu bildirildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve can kaybı yaşanan tüm ülkelerin halklarına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.