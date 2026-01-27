Dolar
Gündem

Türkiye'den Afrika'nın güneyindeki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Afrika'nın güneyinde meydana gelen ve Mozambik, Zimbabve ile Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bölge ülkelerini etkileyen sel felaketinde yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Büşranur Keskinkılıç  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afrika'nın güneyinde meydana gelen ve Mozambik, Zimbabve ile Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bölge ülkelerini etkileyen sel felaketi sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve can kaybı yaşanan tüm ülkelerin halklarına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.​​​​​​​


