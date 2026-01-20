Dolar
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Güney Afrika'daki sellerde 37 kişi yaşamını yitirdi

Güney Afrika'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, ülkede arama kurtarma çalışmaları zorlu koşullara rağmen devam ediyor.

Gülsüm İncekaya  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Güney Afrika'daki sellerde 37 kişi yaşamını yitirdi

Istanbul

Ulusal medyaya yansıyan haberlere göre, Güney Afrika’da da son haftalarda görülen yoğun yağışların yol açtığı sellerde en az 37 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Haftalardır süren yoğun yağışların nehir yataklarını taşırdığına dikkati çeken yetkililer, bazı mahallelerin tamamen sular altında kaldığını bildirdi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, 19 Ocak’ta sel felaketinin yaşandığı Mpumalanga eyaletindeki incelemeleri sırasında, aşırı hava olaylarını iklim değişikliği ile ilişkilendirmişti.

Ramaphosa, şiddetli hava olaylarının etkileriyle mücadelede eden ve imkanları sınırlı olan ülkelere finansman sağlanması gerektiğini söylemişti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Güney Afrika'daki sellerde 37 kişi yaşamını yitirdi

Güney Afrika'daki sellerde 37 kişi yaşamını yitirdi

