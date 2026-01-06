Dolar
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.
logo
Dünya

Balkanlar'da şiddetli yağışlar sellere neden oldu

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Arnavutluk, Kosova, Hırvatistan ve Karadağ'da etkili olan şiddetli yağışlar, bölgede sellere yol açtı.

Lejla Biogradlija, Dzihat Aliju  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Balkanlar'da şiddetli yağışlar sellere neden oldu Fotoğraf: Olsi Shehu/AA

Ankara

Bosna Hersek'in güney kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu birçok kentte su baskınları meydana gelirken halka heyelan riskine karşı uyarıda bulunuldu.

Hersek-Neretva Kantonu Sivil Koruma Dairesinden yapılan açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle nehirlerde artan su seviyesine bağlı trafikte aksamaların yaşandığı belirtilerek, yağışların gelecek günlerde de süreceği ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bosna Hersek'in güney kesimlerindeki bazı kentlerde elektrik kesintileri yaşanırken, başkent Saraybosna'da etkili olan kar yağışı sonrası nehirlerdeki su seviyesinin arttığı bilgisi paylaşıldı.

Saraybosna'da üzerine ağaç devrilen bir kişinin de hayatını kaybettiği aktarıldı.

Sırbistan'da da birçok kentte "olağanüstü hal" ilan edildi.

Sırbistan Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada, yağışların yarın da devam edeceği belirtilirken, Sırbistan'ın doğu ve güneydoğusunda "kırmızı" uyarı verildiği belirtildi.

Arnavutluk ve Kosova

Arnavutluk'ta ise olumsuz hava koşullarından en çok etkilenen kentler Dıraç, Leş ve İşkodra oldu. Bu kentlerde bazı evler ve tarım arazilerinin sular altında kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, bazı bölgelerde evleri su bastığını, bazı ailelerin ise tedbir amaçlı tahliye edildiğini açıkladı.

Dıraç ve Leş'te eğitime ara verilirken, başkent Tiran'da etkili olan şiddetli yağışların trafikte aksamalara neden olduğu belirtildi.

Jeobilimler Enstitüsü, bugün ve yarın özellikle Arnavutluk'un kuzey ve güney kesimlerinde yoğun yağışların beklendiğini kaydetti.

Kosova'da da ülkenin bazı bölgelerinde taşkınlar meydana geldi.

Kosova Hidrometeoroloji Enstitüsü (IHMK), aralıksız devam eden yağışların özellikle batı bölgelerinde taşkınlara yol açtığını duyurdu.

IHMK, bazı nehir ve derelerde su seviyesindeki artışın risk oluşturduğuna dikkati çekerek, yağışların gelecek günlerde de farklı aralıklar ve yoğunluklarla süreceğini kaydetti.

Hırvatistan ve Karadağ

Hırvatistan'ın iç kesimlerinde yoğun kar yağışı, kıyı kesimlerinde ise şiddetli yağış ve rüzgarların hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Karadağ'da da çok sayıda evi su basarken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ülkenin bazı yerlerinde yolların çöktüğü yer aldı.

Karadağ Sivil Koruma Dairesi, ekiplerin sahada olduğunu vurgulayarak, vatandaşlara "dikkatli olmaları" uyarısında bulundu.

