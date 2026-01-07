Dolar
logo
Dünya

Irak'ın kuzeyinde yağışlar barajları doldururken ani su yükselişleri balık kaybına yol açtı

Irak'ın kuzeyinde etkili olan son yağışlar, kuraklıkla mücadele eden bölgeye nefes aldırırken, ani su yükselişleri bazı bölgelerde sele ve maddi kayıplara neden oldu.

Haydar Şahin, Heman Hussein Yaseen  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
Irak'ın kuzeyinde yağışlar barajları doldururken ani su yükselişleri balık kaybına yol açtı Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood/AA

Erbil

Yağışların ardından bazı barajlarda su seviyesi 6 metreye kadar yükseldi, kimi barajlarda sular baraj bendinden taşarak çevrede hasara yol açtı.

Süleymaniye'ye bağlı Derbendihan ilçesinde bulunan Sirvan Baraj Gölü'nde su seviyesinin hızla artması, bölgedeki balık çiftliklerini olumsuz etkiledi. Balık üretimi açısından önemli bir merkez olan gölde, çok sayıda yetiştirici balık kaybı yaşadı.

Buna rağmen balıkçılar, su seviyesindeki artışı uzun vadede olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor.

"Zarar gördük ancak su seviyesinin yükselmesinden yine de memnunuz"

Uzun süredir bölgede balıkçılık yapan Bilal Cafer, AA muhabirine, yağışların ardından suyun olağanüstü bir hızla yükseldiğini anlattı.

"Uzun zamandır buradayız. Son yağmur dalgalarından sonra su seviyesinin 5-6 metre yükseldiğini görüyoruz. Daha önce açıkta kalan birçok kaya şimdi tamamen su altında kaldı," diyen Cafer, bu yükselişin bölgedeki su kaynaklarının yeniden canlandığının göstergesi olduğunu ifade etti.

Su seviyesinin yükselmesiyle balık havuzlarına ulaşımı sağlayan köprünün yıkıldığını ve bu nedenle balık kaybı yaşadıklarını dile getiren Cafer, "Zarar gördük ancak su seviyesinin yükselmesinden yine de memnunuz. Çünkü bu artış, hepimizin faydasına oluyor." diye konuştu.

