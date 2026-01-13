Dolar
Dünya

Doğu Kudüs'te şiddetli yağış nedeniyle evlerini su basan 2 Filistinli yaşamını yitirdi

Soğuk hava dalgasının etkisi altına aldığı işgal altındaki Doğu Kudüs’te sağanak yağış sonucu evlerini su basan 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Qais Omar Darwesh Omar, Safiye Karabacak  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
Doğu Kudüs'te şiddetli yağış nedeniyle evlerini su basan 2 Filistinli yaşamını yitirdi Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ramallah

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün kuzeydoğusunda yer alan Anata beldesinin Zeytun Mahallesi’nde, evi yağmur suyu altında kalan Necah Mirar (55) isimli Filistinli kadın hayatını kaybetti. Yağmur sularının dolduğu evde su seviyesinin 150 santimetreye kadar yükseldiği belirtildi.

Komşu evde yaşayan Halil Fuad Gays (67) isimli Filistinlinin de evinin yağmur suları altında kalmasıyla yaşadığı şokun etkisiyle felç geçirdiği ve hayatını kaybettiği kaydedildi.

Kudüs Valiliği Acil Durum Komitesinden yapılan açıklamada, yaklaşık 9 evin tamamen sular altında kaldığı ve bu nedenle sakinlerinin tahliye edilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, suyun tahliyesi için menfezleri açma girişimlerinin başlangıçta başarısız olduğu ancak daha sonra açılan alternatif kanalların zararların azaltılmasına katkı sağladığı ifade edildi.

Bu bağlamda Filistin Sivil Savunma Müdürlüğünden dün yayımlanan raporda, "Pazartesi saat 17.00’den bu sabah saatlerine kadar ekiplerin, hava koşulları nedeniyle çeşitli kentlerde toplam 10 yangın ve 55 kurtarma olayına müdahale ettiği" bildirdi.

