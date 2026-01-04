Mescid-i Aksa, İsrailli Bakan Ben-Gvir’in politikalarıyla yeni bir tehditle karşı karşıya
İşgal altındaki Kudüs’te göreve başlayan yeni İsrail polis şefinin, Mescid-i Aksa’daki mevcut durumu değiştirmeye yönelik İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in politikalarını uygulamaya çalışacağı belirtiliyor.
Kudüs
Haaretz gazetesi, işgal altındaki Kudüs’te İsrail polisinin yeni şefi Avşalom Peled’in, ramazan ayı öncesinde göreve başlamasının, Mescid-i Aksa’daki "mevcut durumu" hedef alan adımların hızlanacağına işaret ettiğini yazdı.
Gazeteye göre Peled, bugün resmen Kudüs Polis Komutanlığı görevini devraldı. Yeni şefin özellikle Mescid-i Aksa’daki statükonun ihlalleri ve aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir’in kutsal mekanda gerilimi artırmaya yönelik girişimleri karşısındaki tutumuyla sınanacağı ifade edildi.
Haberde, Ben-Gvir’in uzun süren çabalar sonucunda önceki polis şefi Amir Arzani’nin görevden alınmasını sağladığı, Arzani’nin ise Mescid-i Aksa’da köklü değişikliklere izin vermeyi reddettiği aktarıldı.
Haaretz, Arzani’nin, Ben-Gvir’in Aksa’yı işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyinde bulunan Kiryat Arba’daki evi gibi yönetmesine karşı çıktığını hatırlattı.
Peled’in son derece hassas bir dönemde göreve başladığını vurgulayan gazete, her yıl gerilimin arttığı ramazan ayında bu kez Ben-Gvir’in ortamı bilinçli biçimde tırmandırmaya çalıştığını kaydetti.
Haberde, Mescid-i Aksa’daki mevcut durumun belirgin biçimde aşındığı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskınlarının arttığı ve statükonun fiilen değiştirildiği ifade edildi.
Haaretz, "Tapınak Tepesi" olarak adlandırılan aşırı sağcı gruplar arasında Ben-Gvir’in eşinin de bulunduğunu, bu grupların zamanla İsrail polisinin tutumunu etkileyerek, İsrail ile Ürdün Vakıflar İdaresi arasında varılan mutabakatları aşındırdığını yazdı.
Haberde, İsrail polisinin artık statükoyu ihlal eden Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere güvenlik sağladığı ve bu ihlallere fiilen yardımcı olduğu belirtilirken, daha önce bu tür eylemlere sert müdahalede bulunan polisin artık Ben-Gvir’in talimatları doğrultusunda bu uygulamalara göz yumduğu kaydedildi.
Mescid-i Aksa’daki mevcut durum, İsrail’in 1967’de Doğu Kudüs’ü işgalinden önce geçerli olan düzenlemeleri kapsıyor. Buna göre, Ürdün Vakıflar Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Aksa’nın yönetiminden sorumlu kabul ediliyor. Ancak İsrail makamları, 2003 yılından bu yana Vakıflar İdaresinin itirazlarına rağmen Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Aksa’ya baskın düzenlemesine izin veriyor.
Aralıkta Mescid-i Aksa'ya 27 kez baskın yapıldı, Harem-i İbrahim Camisi'nde ezan 53 defa engellendi
İşgal altındaki Filistin topraklarında aralık ayı boyunca, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin polis koruması altında Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya 27 kez baskın düzenlediği, İsrail makamlarının ise El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nde ezan okunmasını 53 kez engellediği bildirildi.
Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınların, Aksa'da Yahudi dini varlığını normalleştirmeyi amaçlayan bir politika kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Bu kapsamda toplu Talmudik dualar yapılması ve özel dini kıyafetler giyilmesi gibi uygulamaların yaygınlaştırıldığı ifade edildi.
Mescid-i Aksa'nın doğu bölümünde, özellikle Rahmet Kapısı çevresinin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin duaları için başlıca odak noktası haline getirildiği kaydedildi. Ayrıca Mescid-i Aksa'nın batısında yer alan Burak (Ağlama) Duvarı Meydanı'nda, İbrani takvimine göre ay başına ve Hanuka Bayramı dönemine denk gelen günlerde yüksek sesli ve provokatif kutlamalar düzenlendiği aktarıldı.
Söz konusu ihlallerin İsrail polisi gözetimi ve koruması altında gerçekleştiğine dikkati çekilen açıklamada, baskınlar sırasında Kudüs İslami Vakıflar İdaresine bağlı Mescid-i Aksa muhafızlarının görevlerini yapmasının engellendiği belirtildi.
Filistinliler, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ü Yahudileştirme politikası çerçevesinde Mescid-i Aksa başta olmak üzere şehrin Arap ve İslami kimliğini hedef alan ihlallerini artırdığını vurguluyor. Filistin halkı, uluslararası meşruiyet kararlarına dayanarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti talebinde ısrarcı olurken, bu kararların İsrail'in 1967'deki işgalini ve 1980'deki ilhakını tanımadığına dikkati çekiyor.
Açıklamada ayrıca El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nde ise İsrail makamlarının aralık ayı boyunca ezanın okunmasını 53 kez engellediği, cami personelinin girişine kısıtlamalar getirdiği ve çarşı kapısını kapatarak cemaatin camiye ulaşımını zorlaştırdığı kaydedildi.
Bakanlık açıklamasında, bu ihlaller kınanarak Filistinlilere, namaz vakitlerinde ve diğer zamanlarda Mescid-i Aksa ile Harem-i İbrahim Camisi'ne gitmeleri ve buralarda nöbet tutmaları çağrısında bulunuldu.
İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.
Harem-i İbrahim Camisi'ndeki ezan odası, Yahudiler için gasbedilen kısımda bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.