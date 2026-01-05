Dolar
Gündem

Karabük'te yoğun kar nedeniyle seraların çökme anı kamerada

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle seraların çökmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Orhan Kuzu  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
Karabük'te yoğun kar nedeniyle seraların çökme anı kamerada

Karabük

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı Köyceğiz köyü başta olmak üzere pek çok köyde örtü altı sebze yetiştiriciliği yapan 40 kişiye ait 16 dekar serada aşırı kar yükü sonucu çökme yaşandı.

Köyceğiz köyünde Hıfzı Çelik'e ait seralarda 29 Aralık'ta yaşanan çökme anı güvenlik kamerası tarafından kayda alındı.

Görüntülerde kar yüküne dayanamayan seraların aniden çökmesi ve çökme anında serada bulunan Çelik'in komşuları tarafından kurtarılması yer alıyor.

Öte yandan, Eskipazar Kaymakamı Kübra Ustaoğlu ile Tarım ve Orman İl Müdürü Yasin Önder, seralarda inceleme yaparak üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti, hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

Karabük'te yoğun kar nedeniyle seraların çökme anı kamerada
