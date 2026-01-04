İsrail'in, Gazze'ye saldırılarında can kaybı 71 bin 386’ya yükseldi
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı, 71 bin 386'ya yükseldi.
Gazze/İstanbul
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.
İsrail saldırılarıyla, son 24 saatte birisi bina çökmesi sonucu, 3 Filistinlinin naaşı ile 13 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 420 kişinin öldüğü, 1184 kişinin yaralandığı, enkaz altından 684 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 386'ya, yaralıların sayısının ise 171 bin 264'e yükseldiği belirtildi.
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen hemen her gün çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılar düzenliyor.
İsrail Gazze'de ateşkes kapsamında çekildiği bölgelere saldırdı, 2 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması kapsamında çekildiği bölgelere düzenlediği saldırılarda biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti, 1 Filistinli yaralandı.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, ateşkes kapsamında çekildiği Cura el-Lut bölgesinde Filistinlilere ateş açtı. Açılan ateşte 15 yaşındaki Filistinli çocuk Alaaddin Muhammed Züheyr Asraf yaşamını yitirdi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeybatısına da saldırdı. Filistinli Fadi Necib İmad Salah'ın hayatını kaybettiği saldırının, insansız hava aracıyla (İHA) yapıldığı ve söz konusu bölgenin ateşkes anlaşması kapsamında İsrail ordusunun çekildiği alanlardan biri olduğu aktarıldı.
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kıyılarında İsrail deniz kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli bacağından yaralandı.
İsrail savaş uçakları, Refah kentinin kuzey ve batı kesimlerine hava saldırıları düzenlerken, Han Yunus'un doğusunda bazı konutları havaya uçurdu.
Aynı zamanda İsrail ordusu ateşkes anlaşması kapsamında kontrolü altında tuttuğu bölgelere de topçu atışları gerçekleştirdi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentinin doğusunda kontrolü altında tuttuğu bazı noktalara hava saldırıları düzenledi.
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu kesimlerine İsrail ordusuna ait askeri araçlardan rastgele ateş açıldı.
İsrail ordusunun bu sabah Han Yunus açıklarında bir balıkçı teknesine düzenlediği saldırıda Filistinli bir balıkçı hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı.
İsrail ordusu, Han Yunus kenti açıklarında Filistinli bir balıkçıyı öldürdü
Görgü tanıkları, İsrail donanmasına ait savaş botlarının Han Yunus açıklarında balıkçı teknelerini hedef aldığını aktardı.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre ise İsrail’e ait bir hücumbotun, Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi açıklarında balıkçılık yapan Filistinlilere ait küçük balıkçı teknesini art arda hedef alması sonucu 32 yaşındaki Abdurrahman Abdulhadi el-Kan yaşamını yitirdi. Aynı saldırıda bir Filistinli balıkçı da yaralandı.
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında geçimini sağlamaya çalışan Filistinli balıkçılar, İsrail ordusunun ihlalleriyle sık sık karşı karşıya kalıyor.