Dolar
43.35
Euro
50.95
Altın
4,931.88
ETH/USDT
2,940.00
BTC/USDT
89,396.00
BIST 100
12,976.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri, Mozambik'teki sellerden etkilenen 479 kişiyi kurtardı

Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri (SANDF), Mozambik'teki sel felaketi nedeniyle devam eden insani yardım operasyonları kapsamında selden etkilenen bölgelerden 479 kişiyi kurtardı.

Saadet Firdevs Aparı Bayram  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri, Mozambik'teki sellerden etkilenen 479 kişiyi kurtardı

İstanbul

Ulusal basındaki haberlere göre, SANDF, Mozambik'te insani yardım ve kurtarma operasyonlarına aktif olarak devam ettiğini açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bölgesel afet yardım çabalarını desteklemek için uzman personel görevlendirildiği ve ekipman desteği sağlandığı belirtilen açıklamada, selden etkilenen bölgelerden hava araçlarıyla 479 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Mozambik'teki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) de ülkenin güney ve orta kesimlerinde meydana gelen sel felaketinin 600 binden fazla kişiyi etkilediğini ve durumun kötüleşmeye devam ettiğine dikkati çekti.

Ailelerin yerinden edildiği vurgulanan açıklamada, BMMYK'nin hükümetin öncülüğündeki koruma çalışmalarını desteklediği ve desteğini artırmaya hazır olduğu kaydedildi.

Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsünden (INGD) 21 Ocak'ta yapılan açıklamada, Mozambik'te yağmur dönemi boyunca etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ölenlerin sayısının 114'e yükseldiği bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
Bakan Yerlikaya'nın başkanlığında "Koordinasyon Toplantısı" yapıldı
Bitlis'te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı
Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 20. "İyilik Gemisi" Mersin Limanı'ndan uğurlandı
Antalya'da sağanağın hasara yol açtığı Kumluca'da tespit çalışmaları başladı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri, Mozambik'teki sellerden etkilenen 479 kişiyi kurtardı

Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri, Mozambik'teki sellerden etkilenen 479 kişiyi kurtardı

Antalya'da sağanağın hasara yol açtığı Kumluca'da tespit çalışmaları başladı

Güney Afrika'daki sellerde 37 kişi yaşamını yitirdi

Güney Afrika'nın dünyaca ünlü Kruger Ulusal Parkı sel nedeniyle ziyarete kapatıldı

Güney Afrika'nın dünyaca ünlü Kruger Ulusal Parkı sel nedeniyle ziyarete kapatıldı
Doğu Kudüs'te şiddetli yağış nedeniyle evlerini su basan 2 Filistinli yaşamını yitirdi

Doğu Kudüs'te şiddetli yağış nedeniyle evlerini su basan 2 Filistinli yaşamını yitirdi
Güney Afrika'da 60 bin yıllık olduğu düşünülen zehirli ok uçları bulundu

Güney Afrika'da 60 bin yıllık olduğu düşünülen zehirli ok uçları bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet