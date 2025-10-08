Dolar
Dünya

Grönland Başbakanı Nielsen'den, AP'de Trump'ın "ilhak hedefine" karşı AB'ye işbirliği çağrısı

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, Avrupa Birliği'nin (AB) Ada'ya ihtiyacı olduğunu belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ilhak hedefine" karşı çıktı.

Selen Valente Rasquinho  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Brüksel

Danimarka'ya bağlı özerk bölgenin başbakanı tarafından Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kuruluna ilk hitabı gerçekleştiren Nielsen, ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı ABD toprağı haline getirme yönündeki taleplerine değindi.

Hem Grönland hem de Danimarka'nın bu girişimleri kesin bir şekilde reddettiğini ve halkın çoğunluğunun ABD'nin ilhak girişimine karşı olduğunu belirten Nielsen, "Grönland, ortak değerleri paylaşan ülkeler ve kurumlarla işbirliği ve ortaklıklar geliştirmek istiyor." dedi.

Nielsen, AB'nin 40 yılı aşkın süredir "istikrarlı, güvenilir ve önemli bir ortak" olduğunu kaydederek işbirliğinin balıkçılıktan eğitim, ham madde, enerji, biyolojik çeşitlilik, araştırma ve iklim değişikliği alanlarına kadar genişleyebileceği söyledi.

Başbakan, Grönland'ın gelişen maden sektörünün AB'nin stratejik ve kritik ham madde tedarikinde önemli rol oynayabileceğini ve AB'nin belirlediği 34 kritik ham maddenin 24'üne sahip olduklarını vurguladı.

Nielsen, "Bugün buradan almanızı umduğum tek mesaj şudur: Grönland, AB'ye ihtiyaç duyuyor ve AB de Grönland'a ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.

Trump, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğini, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunuyor.

AB yönetimi ise bu konunun müzakereye açık olmadığını belirtiyor.


