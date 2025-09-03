Dolar
Dünya

Şam'daki askeri üste savaş kalıntılarının imhası sırasında patlama yaşandı

Suriye'nin başkenti Şam'daki bir askeri üste savaş kalıntılarının imhası sırasında patlama meydana geldi.

Mehmet Burak Karacaoğlu  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
Şam'daki askeri üste savaş kalıntılarının imhası sırasında patlama yaşandı

Şam

Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki askeri üste meydana gelen patlamanın nedeni henüz bilinmezken, Suriye yönetiminden olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde, Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan askeri üsteki patlamanın savaş kalıntılarının imhası sırasında meydana geldiği bilgisi paylaşıldı. Suriye Sivil Havacılık Genel Kurumu da ABD merkezli Facebook sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kısa süre önce Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarında duyulan patlama sesleri, savaş kalıntılarının imhası nedeniyle meydana gelmiştir. Söz konusu patlama havalimanından 20 kilometreden fazla uzaklıktaki bir bölgede gerçekleşmiştir. Şam Uluslararası Havalimanı'ndaki durumun tamamen güvenli olduğunu ve hava trafiğinin herhangi bir aksama olmaksızın normal ve düzenli şekilde devam ettiğini vurgulamaktayız."

