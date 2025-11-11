Pakistan'da mahkeme binası yakınlarında intihar saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, mahkeme binası yakınlarında intihar saldırısı sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
Pakistan basınındaki haberlere göre, polisin yaptığı açıklamada, İslamabad'daki bölge mahkeme binası yakınlarında patlama sesi duyulmasının ardından acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.
Güvenlik güçlerinin bölgeyi kordona almasından sonra polisin yaptığı açıklamada, patlamanın intihar saldırısı sonucu meydana geldiği doğrulandı.
Polis, saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin yaralandığını ifade etti.
Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, intihar saldırısını şiddetle kınadı.
Zerdari, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Pakistan Savunma Bakanı Asıf, saldırıyı "Afganistan'dan bir mesaj" olarak yorumladı
Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Savaş halindeyiz. Pakistan ordusunun Afganistan-Pakistan sınırında ve Belucistan'ın uzak bölgelerinde bu mücadeleyi verdiğini düşünenler bugün İslamabad'da bölge mahkemesindeki intihar saldırısını uyanış çağrısı olarak görmeli." ifadelerine yer verdi.
Bu ortamda Afganistan yönetimi ile "başarılı müzakere umudunu korumanın nafile olduğunu" savunan Asıf, saldırıyı Kabil'den bir mesaj olarak yorumladı.
Asıf, "Pakistan buna yanıt verecek güce sahiptir." ifadesini kullandı.