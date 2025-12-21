Endonezya'daki Semeru Yanardağı 6 kez patladı
Endonezya'nın Java Adası'nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı 6 kez patlarken, 1200 metre yüksekliğe kül püskürttü.
Antara News'ün haberine göre Lumajang ve Malang bölgeleri sınırında yer alan Semeru Yanardağı yeniden faaliyete geçti.
Yanardağ, yerel saatle 00.26 ile 06.00 arasında 6 kez patladı ve 500 ila 1200 metre arası yüksekliğe kül püskürttü.
Semeru Gözlem İstasyonu yetkilisi Liswanto, Endonezya'nın alarm sistemine göre yanardağın tehlike düzeyinin "3. seviye" olduğunu açıkladı.
Liswanto, fırlayabilecek kaya parçaları nedeniyle yanardağın çevresinde 5 kilometrelik alanda da her türlü faaliyetin yasaklandığını söyledi.
Yetkililer, bölge sakinlerine yanardağa 13 kilometre mesafeye kadar olan bölgede faaliyetlerden kaçınmasını tavsiye ederek bu mesafenin ötesinde ise lavların 17 kilometreye kadar ilerleyebilme ihtimali nedeniyle nehir yataklarından en az 500 metre uzak durulması gerektiğini belirtti.
Bromo Tengger Semeru Milli Parkı'nın bir parçasını oluşturan Semeru Yanardağı, Java Adası'ndaki en aktif yanardağlardan biri olarak biliniyor.