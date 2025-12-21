Ukrayna: Ruslar, 50 Ukraynalıyı zorla Rusya'ya götürdü
Ukrayna Ombudsmanı Dmitro Lubinets, Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumi bölgesinden yaklaşık 50 Ukraynalıyı "zorla" Rusya'ya götürdüğünü iddia etti.
Kiev
Ombudsman Lubinets, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın insan haklarını ihlal ettiğini belirtti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Lubinets, "18 Aralık'ta Rusya Silahlı Kuvvetleri, Sumi bölgesindeki Grobovske köyünden yaklaşık 50 sivili yasa dışı bir şekilde gözaltına aldı ve uygun koşullardan mahrum bırakarak 20 Aralık'ta zorla Rusya Federasyonu topraklarına götürdü." ifadesini kullandı.
Lubinets, uluslararası toplumu bu duruma tepki göstermeye davet etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.