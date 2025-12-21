Dolar
42.78
Euro
50.12
Altın
4,338.58
ETH/USDT
2,988.00
BTC/USDT
88,905.00
BIST 100
11,341.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ukrayna: Ruslar, 50 Ukraynalıyı zorla Rusya'ya götürdü

Ukrayna Ombudsmanı Dmitro Lubinets, Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumi bölgesinden yaklaşık 50 Ukraynalıyı "zorla" Rusya'ya götürdüğünü iddia etti.

Davit Kachkachishvili  | 21.12.2025 - Güncelleme : 21.12.2025
Ukrayna: Ruslar, 50 Ukraynalıyı zorla Rusya'ya götürdü

Kiev

Ombudsman Lubinets, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın insan haklarını ihlal ettiğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Lubinets, "18 Aralık'ta Rusya Silahlı Kuvvetleri, Sumi bölgesindeki Grobovske köyünden yaklaşık 50 sivili yasa dışı bir şekilde gözaltına aldı ve uygun koşullardan mahrum bırakarak 20 Aralık'ta zorla Rusya Federasyonu topraklarına götürdü." ifadesini kullandı.

Lubinets, uluslararası toplumu bu duruma tepki göstermeye davet etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eskişehir'de çıkan yangında yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi
FETÖ'ye yönelik 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı
Akdeniz'in batısı ve doğusu için fırtına uyarısı
Malatya'da konuşlu ambulans helikopter 6 ildeki hastaların imdadına yetişiyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın Azerbaycan'a gidecek

Benzer haberler

Ukrayna: Ruslar, 50 Ukraynalıyı zorla Rusya'ya götürdü

Ukrayna: Ruslar, 50 Ukraynalıyı zorla Rusya'ya götürdü

Zelenskiy: ABD, Rusya ve Ukrayna'dan yetkililerin katılımıyla üçlü bir görüşme yapmamızı öneriyor

Ukrayna: 1003 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık

Ukrayna: Rus ordusu 160 İHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna: Rus ordusu 160 İHA ile saldırı düzenledi

Macaristan Başbakanı Orban: Rusya'nın dondurulmuş varlıkları konusu artık gündemden düştü

Macaristan Başbakanı Orban: Rusya'nın dondurulmuş varlıkları konusu artık gündemden düştü
Ukrayna: Moskova'dan 2026'ya "savaş yılı" olarak hazırlandıklarına dair bir sinyal daha aldık

Ukrayna: Moskova'dan 2026'ya "savaş yılı" olarak hazırlandıklarına dair bir sinyal daha aldık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet