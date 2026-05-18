İsrail televizyonu: Netanyahu, Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'nu ele geçirmek için orduya yetki verecek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı kırmayı ve bölgeye yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nu durdurarak "ele geçirmek" için İsrail ordusuna yetki vereceği bildirildi.