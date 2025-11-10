Dolar
42.23
Euro
48.84
Altın
4,112.10
ETH/USDT
3,577.10
BTC/USDT
106,237.00
BIST 100
10,789.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araçta meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araçta meydana gelen patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi.

Dildar Baykan Atalay  | 10.11.2025 - Güncelleme : 10.11.2025
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araçta meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Imran Shah/AA

Ankara

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Yeni Delhi'deki Red Fort bölgesinde akşam saatlerinde bir araçta patlama meydana geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Patlamanın etkisiyle çevredeki araçlar hasar görürken, polis bölgeyi kordona aldı, şehirde alarm verildi.

Yeni Delhi Polisi sözcüsü yaptığı açıklamada, olayda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Bakan Kurum, TOKİ ile Sakarya'da ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı
Bakan Ersoy, Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yılı anma törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kafede vatandaşlarla sohbet etti
Bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcu tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi

Benzer haberler

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araçta meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araçta meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'da okul kampüsündeki patlama sonrası çevrim içi oyunların kısıtlanması değerlendiriliyor

Rusya: Ukrayna krizi, belirlediğimiz hedeflere ulaştığımızda ancak sona erebilir

Hindistan'ın Indira Gandhi Havalimanı'ndaki teknik arıza sonrası aksayan uçuşlar normale dönüyor

Hindistan'ın Indira Gandhi Havalimanı'ndaki teknik arıza sonrası aksayan uçuşlar normale dönüyor
Endonezya'da okul kampüsündeki camide meydana gelen patlamalarda 54 kişi yaralandı

Endonezya'da okul kampüsündeki camide meydana gelen patlamalarda 54 kişi yaralandı
Hindistan'da Indira Gandhi Havalimanı'nda teknik arıza nedeniyle 100'ün üzerinde uçuş gecikti

Hindistan'da Indira Gandhi Havalimanı'nda teknik arıza nedeniyle 100'ün üzerinde uçuş gecikti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet