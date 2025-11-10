Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araçta meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araçta meydana gelen patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi.
Ankara
Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Yeni Delhi'deki Red Fort bölgesinde akşam saatlerinde bir araçta patlama meydana geldi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Patlamanın etkisiyle çevredeki araçlar hasar görürken, polis bölgeyi kordona aldı, şehirde alarm verildi.
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bir araçta meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı https://t.co/KSjt6DGPIJ pic.twitter.com/ejqFiA1gw9— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 10, 2025
Yeni Delhi Polisi sözcüsü yaptığı açıklamada, olayda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.
Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.