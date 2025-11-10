Dolar
Dünya

Endonezya'da okul kampüsündeki patlama sonrası çevrim içi oyunların kısıtlanması değerlendiriliyor

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, başkent Cakarta'da okul kampüsündeki camide 7 Kasım'da 96 kişinin yaralandığı patlamaların ardından çevrim içi bazı oyunlara kısıtlama getirilebileceğini belirtti.

Aynur Şeyma Asan  | 10.11.2025 - Güncelleme : 10.11.2025
Ankara

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prasetyo Hadi, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Subianto ile görüşmesinden detayları paylaştı.

Oyunların gençleri zararlı içeriklere maruz bıraktığını belirten Hadi, buna örnek olarak "PUBG" adlı hayatta kalma temalı çevrim içi savaş oyununu örnek göstererek bu oyunların çocukları ve gençleri silahlara, şiddet eylemlerine aşina olmasına yol açtığını belirtti.

Hadi, "Cumhurbaşkanı (Subianto), çevrim içi oyunları kısıtlamayı değerlendirme ve bu oyunların olumsuz etkilerini ele almanın yollarını arama ihtiyacının altını çizdi." dedi.

Patlamaların arkasındaki olayları araştırırken "zorbalığı" da değerlendirdiklerini söyleyen Hadi, eğitimcilere, bu tür olaylara karşı hassas olmaları çağrısı yaptı.

Cakarta'da 7 Kasım'da cuma namazı sırasında okul kampüsündeki camide 96 kişinin yaralandığı patlama meydana gelmiş, olayla bağlantılı olduğundan şüphelenilen 1 kişinin yakalandığı açıklanmıştı.

Olay sonrası okulda sahte silahlar bulunmuştu. Ön soruşturmada, şüphelilerden birinin okulun öğrencisi olduğu tespit edilmişti.

Endonezya'da okul kampüsündeki patlama sonrası çevrim içi oyunların kısıtlanması değerlendiriliyor

