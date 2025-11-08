Dolar
Azerbaycan'ın Zafer Günü dolayısıyla Bakü'de "Askeri Geçit Töreni" gerçekleştiriliyor.
Dünya

Hindistan'ın Indira Gandhi Havalimanı'ndaki teknik arıza sonrası aksayan uçuşlar normale dönüyor

Hindistan'ın Indira Gandhi Havalimanı'nda teknik arıza nedeniyle aksayan uçuşların normale dönmeye başladığı bildirildi.

Damla Delialioğlu  | 08.11.2025 - Güncelleme : 08.11.2025
Hindistan'ın Indira Gandhi Havalimanı'ndaki teknik arıza sonrası aksayan uçuşlar normale dönüyor

Ankara

Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı, dün uçuşların kesintiye uğramasına yol açan teknik arızanın durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, hava trafik kontrolü sisteminde yaşanan teknik arızanın kademeli olarak giderildiği belirtilerek, havayolu faaliyetlerinin normale dönmeye başladığı ifade edildi.

Yetkililerin olası sorunları en aza indirmek için özenle çalıştığı aktarılan açıklamada, yolcuların uçuş güncellemeleri için havayolu şirketleriyle iletişimde kalmaları tavsiye edildi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, teknik sorunun 800'ü aşkın uluslararası uçuşun ertelenmesine ve 20'sinin iptal edilmesine neden olduğu belirtildi.

