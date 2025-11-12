Suriye'de PKK/YPG'nin döşediği mayının patlaması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti
Suriye'nin Halep ili kırsalında SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin döşediği mayının patlaması sonucu 13 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.
Halep
Suriye resmi haber ajansı SANA'daki habere göre, Halep'in doğu kırsalındaki Müşrife Tel el Tattan köyünde PKK/YPG'nin döşediği mayın infilak etti.
Patlamada 13 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.