Dolar
42.23
Euro
48.98
Altın
4,196.85
ETH/USDT
3,404.60
BTC/USDT
101,261.00
BIST 100
10,640.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye'de PKK/YPG'nin döşediği mayının patlaması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti

Suriye'nin Halep ili kırsalında SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin döşediği mayının patlaması sonucu 13 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Mehmet Burak Karacaoğlu  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
Suriye'de PKK/YPG'nin döşediği mayının patlaması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti Fotoğraf: Halil Fidan/AA

Halep

Suriye resmi haber ajansı SANA'daki habere göre, Halep'in doğu kırsalındaki Müşrife Tel el Tattan köyünde PKK/YPG'nin döşediği mayın infilak etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Patlamada 13 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sarıyer'deki 480 milyon lira değerindeki 2 villanın usulsüz olarak "İmamoğlu İnşaat" şirketine devredildiği iddiası
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş: Gazze İnsani Yardım Zirvesi uluslararası topluma acil eylem çağrısında bulunmaktadır
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı
DMM, "Türkiye'nin, Hindistan'daki terör eylemiyle bağlantılı olduğu" iddiasını yalanladı
Şüpheli Necati Özkan'ın "örgüt üyeleri ve usulsüz iş alanlar arasında bağlantı kurduğu" iddiası

Benzer haberler

Suriye'de PKK/YPG'nin döşediği mayının patlaması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti

Suriye'de PKK/YPG'nin döşediği mayının patlaması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da fabrikadaki patlamada 10 kişi yaralandı

Pakistan'da mahkeme binası yakınlarında intihar saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araçta meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araçta meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti
Endonezya'da okul kampüsündeki patlama sonrası çevrim içi oyunların kısıtlanması değerlendiriliyor

Endonezya'da okul kampüsündeki patlama sonrası çevrim içi oyunların kısıtlanması değerlendiriliyor
Endonezya'da okul kampüsündeki camide meydana gelen patlamalarda 54 kişi yaralandı

Endonezya'da okul kampüsündeki camide meydana gelen patlamalarda 54 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet