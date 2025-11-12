Dolar
Gündem

Afyonkarahisar'da fabrikadaki patlamada 10 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı.

Arif Yavuz, Serhat Çetinkaya  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
Afyonkarahisar'da fabrikadaki patlamada 10 kişi yaralandı

Afyonkarahisar

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yağ fabrikasının kazan dairesinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 1'i ağır 10 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili bölgede başlatılan inceleme sürüyor.


