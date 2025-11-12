Afyonkarahisar'da fabrikadaki patlamada 10 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yağ fabrikasının kazan dairesinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yaralanan 1'i ağır 10 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili bölgede başlatılan inceleme sürüyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.