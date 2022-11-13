Katar'da Dünya Kupası öncesi stadyumlardaki güvenlik incelemeleri sürüyor
Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na günler kala müsabakaların yapılacağı stadyumlarda olası kimyasal ve radyoaktif maddelere karşı güvenlik incelemelerini sürdürüyor.
Doha
Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, stadyumlardaki güvenlik çalışmalarının FIFA Güvenlik Komitesinin yanı sıra dost ve kardeş ülkelerin silahlı kuvvetlerinin iş birliğinde devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda El-Beyt ve 974 stadyumlarında olabilecek kimyasal ve radyoaktif maddelere karşı güvenlik incelemeleri yapıldığına işaret edilen açıklamada, 2022 Dünya Kupası müsabakalarına ev sahipliği yapacak stadyumların herhangi bir kimyasal madde içermediğini doğrulamak için gelişmiş teknolojik cihazların kullanıldığı aktarıldı.
Katar resmi haber ajansı QNA'da yayımlanan fotoğraflara göre, 2022 FIFA Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'na katkı sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları da incelemelerde yer aldı.
Katar'da 20 Kasım'da başlayacak Dünya Kupası'nın güvenlik önlemleri için Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya, İtalya, İspanya, Suudi Arabistan, Kuveyt, Pakistan, Ürdün ve Filistin'den güvenlik güçlerinin katılım göstermesi bekleniyor.
Türkiye ile Katar arasındaki güvenlik iş birliği kapsamında, 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunda Katar Polis Gücü'nde görev alacak Emniyet Genel Müdürlüğü personeli 27 Eylül'de başkent Doha'ya ulaşmıştı. Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, aynı amaçla Katar’a giden Türk askerlerini 19 Ekim'de havaalanında karşılamıştı.
Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası 20 Kasım'da başlayacak. Katar, Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.