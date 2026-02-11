Dolar
43.64
Euro
52.05
Altın
5,083.48
ETH/USDT
1,937.70
BTC/USDT
66,701.00
BIST 100
13,770.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Katar Emiri ile Trump, bölgesel gerilimleri azaltmaya yönelik çabaları görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve ABD Başkanı Donald Trump, bölgesel gerilimleri azaltma ve güvenliği artırma çabalarını ele aldı.

Fekry Abdeen, Hamdi Yıldız  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
Katar Emiri ile Trump, bölgesel gerilimleri azaltmaya yönelik çabaları görüştü

İstanbul

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Emir Temim ile Trump, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bölgesel gerginliklerin azaltılması, güvenlik ve barışı güçlendirmek için uluslararası çabaların ele alındığı görüşmede, ortak çıkarlar konusunda koordinasyon ve istişarenin önemine vurgu yapıldı.

Katar Emiri ve Trump ayrıca iki ülke arasındaki ilişkileri, bu ilişkileri geliştirmenin yollarını görüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni kabine üyeleri Gürlek ve Çiftçi bugün Mecliste yemin edecek
Uludağ'a teller üzerinde ulaşım zamandan tasarruf sağlıyor
İzmir'de orman yangınında zarar gören yapıların yerine inşa edilen konutlar yükseliyor
Tarım sezonunun ilk 3 ayında yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 20 azaldı
"Dünyanın İncisi" İstanbul Boğazı'ndan geçen yıl 40 bin 172 gemi geçti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Katar Emiri ile Trump, bölgesel gerilimleri azaltmaya yönelik çabaları görüştü

Katar Emiri ile Trump, bölgesel gerilimleri azaltmaya yönelik çabaları görüştü

ABD'deki kariyerini bırakıp ülkesinde araştırmalarını sürdüren bilim kadınının en büyük motivasyonu gençler

NYT: ABD'nin Gazze planı taslağına göre Hamas, başlangıçta bazı küçük silahlarını elinde tutacak

İsrail'in ihlalleri gölgesinde Gazze'de ateşkeste son durum ne?

İsrail'in ihlalleri gölgesinde Gazze'de ateşkeste son durum ne?
Trump'ın, 2006'da Epstein'in "durdurulmasından" memnun olduğu iddia edildi

Trump'ın, 2006'da Epstein'in "durdurulmasından" memnun olduğu iddia edildi
ABD'den, Lübnan'ın "gayriresmi finans sektörünü istismar ettiği" belirtilen Hizbullah üyelerine yaptırım

ABD'den, Lübnan'ın "gayriresmi finans sektörünü istismar ettiği" belirtilen Hizbullah üyelerine yaptırım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet