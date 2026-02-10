Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya, Arjantin ve Katar büyükelçilerini kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, İtalya Büyükelçisi Giuseppe Manzo, Arjantin Büyükelçisi Pablo Jose Rodriguez Brizuela ve Katar Büyükelçisi Faisal Abdullah H. A. Al-Hanzab, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.
