logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya, Arjantin ve Katar büyükelçilerini kabul etti.

Özcan Yıldırım  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçisini kabul etti Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, İtalya Büyükelçisi Giuseppe Manzo, Arjantin Büyükelçisi Pablo Jose Rodriguez Brizuela ve Katar Büyükelçisi Faisal Abdullah H. A. Al-Hanzab, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçisini kabul etti
