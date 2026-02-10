Dolar
43.63
Euro
52.03
Altın
5,040.16
ETH/USDT
2,012.30
BTC/USDT
68,301.00
BIST 100
13,785.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da trafik yoğunluğu %81’e ulaştı
logo
Gündem

Hafta boyunca yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak

Hafta boyunca yurt genelinde yağışlı hava hakim olacak.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
Hafta boyunca yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yurdun büyük bir kesiminin hafta süresince yağışlı havaların etkisinde olacağını belirten Tekin, genellikle yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde yağmur ve sağanak, doğu kesimlerde ise yer yer karla karışık yağmur ve kar görüleceğini bildirdi.

Yarın, Ege, Akdeniz, Eskişehir dışında İç Anadolu Bölgesi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağış alacağını aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Çarşamba günü özellikle Ağrı, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Muş ve Tunceli'de yağışlar kuvvetli kar şeklinde olacak. Hatay, Adana, Osmaniye çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak var. Bunun yanında ise Batman, Siirt, Diyarbakır, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur, yükseklerinde ise kuvvetli kar bekliyoruz."

Tekin, vatandaşların ani sel su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, kar yağışının olduğu yerlerde ise buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Perşembe günü kuvvetli rüzgar

Perşembe günü ise Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan dışında tüm yurtta yağışların görüleceğini dile getiren Tekin, "Perşembe günü özellikle Kıyı Ege, Akdeniz bölge geneli, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında yağışlar kuvvetli olurken, Kıyı Ege, Antalya'nın doğu kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında yağışların çok kuvvetli, yer yer şiddetli şekilde olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekin, perşembe günü için Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde ise rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, batı kesimlerde ise yer yer çok kuvvetli eseceğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Cuma günü ise Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri dışında tüm yurtta yağışların etkisini sürdüreceğini kaydeden Tekin, "Cuma günü yine Kuzey Ege kıyıları, Güney Ege, Akdeniz geneli, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısında yağış kuvvetli olacak. Özellikle Güney Ege, Akdeniz genelinde ise çok kuvvetli, yer yer şiddetli yağışlara maruz kalacağız." diye konuştu.

Tekin, hava sıcaklığının hafta boyunca yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Üç büyükşehirde hava durumu

Ankara'da yarın öğle saatlerinden sonra hafif sağanak beklendiğini belirten Tekin, perşembe ve cuma günü yağışların devam edeceğini söyledi.

Tekin, İstanbul'da yarın parçalı bulutlu bir havanın, perşembe ve cuma günleri ise yağışlı havanın etkili olacağını ifade etti.

İzmir'de ise yarın yağış beklenmediğini aktaran Tekin, perşembe ve cuma günleri kuvvetli yağışların görüleceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay ile KADEM işbirliği protokolü imzaladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Kadınlar için Enerji Okulu İşbirliği Protokolü"nü yeniledi
Bakan Güler: Artık YPG-SDG'nin 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatları'nın gereklerine uyması zorunluluktur
Hafta boyunca yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
Yurdun doğusundaki bazı iller için kuvvetli kar, Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Hafta boyunca yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak

Hafta boyunca yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak

Yurdun doğusundaki bazı iller için kuvvetli kar, Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

İstanbul Valiliğinden akşam saatleri için fırtına uyarısı

İstanbul Valiliğinden akşam saatleri için fırtına uyarısı
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı

Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet