Gündem

Alanya'da tam doluluğa ulaşan Dim Barajı'ndan su tahliyesi yapıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde baraj havzasına düşen yağışların artmasıyla Dim Barajı tam doluluğa ulaşırken, barajda kontrollü su tahliyesi yapılmaya başlandı.

Mustafa Kurt  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
Alanya'da tam doluluğa ulaşan Dim Barajı'ndan su tahliyesi yapıldı Fotoğraf: Mert Cantürk/AA

Antalya

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yaptığı açıklamada, son günlerde etkili olan yağış nedeniyle barajı besleyen sularda ciddi debi artışı yaşandığını ifade etti.

Su seviyesinin güvenli sınırlar içinde tutulması için Dim Barajı'nda kontrollü su tahliyesi yapılmaya başlandığını aktaran Öztürk, "Yağışların etkisiyle barajda doluluk ciddi bir noktaya geldi. Yağışların daha da artması durumunda ciddi sıkıntılarla karşı karşıya gelmemek için dip savak dediğimiz yerden su akışı başladı." dedi.

Öztürk, dip savak ile kontrolsüz su taşımanın önüne geçildiğini belirterek, "Yağışlar olduğu sürece dip savakta boşaltma olacaktır. Ciddi noktalara gelen doluluk oranı nedeniyle tedbir alınması gereken bir dönemdeyiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kontrollü su uyarısı nedeniyle Dim Çayı üzerinde bulunan işletmeler su baskını yaşamamak için önlemler aldı.

