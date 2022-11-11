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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Hollanda'nın 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Hollanda Milli Futbol Takımı'nın kadrosu belli oldu. Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst, milli takım kadrosunda yer aldı.

Yunus Kaymaz   | 11.11.2022
Hollanda'nın 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı

İstanbul

Teknik direktör Louis van Gaal'in açıkladığı 26 kişilik kadroda, Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst da yer aldı.

A Grubu'nda Katar, Senegal ve Ekvador ile mücadele edecek Hollanda'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Justin Bijlow (Feyenoord), Andries Noppert (Heerenveen), Remko Pasveer (Ajax).

Savunma: Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind, Jurrien Timber (Ajax), Denzel Dumfries, Stefan de Vrij (İnter), Matthijs de Ligt (Bayern Münih), Tyrell Malacia (Manchester United), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen).

Orta Saha: Frenkie de Jong (Barcelona), Steven Berghuis, Davy Klaassen, Kenneth Taylor (Ajax), Teun Koopmeiners, Marten de Roon (Atalanta), Cody Gakpo, Xavi Simons (PSV).

Forvet: Memphis Depay (Barcelona), Steven Bergwijn (Ajax), Vincent Janssen (Antwerp), Luuk de Jong (PSV), Noa Lang (Club Brugge), Wout Weghorst (Beşiktaş).


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