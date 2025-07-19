Hollanda'daki Park Sonsbeek, 126 yıldır Arnhem sakinlerine huzurlu vakit geçirme imkanı sunuyor
Hollanda'nın Arnhem kentinde bulunan ve 126 yıldır halka açık olan Park Sonsbeek, tarihi dokusu ve yemyeşil doğasıyla şehrin en önemli sembollerinden biri olarak öne çıkıyor.
Arnhem
Göletlerinde yüzen ördekleri, şelaleleri ve yürüyüş yollarıyla Sonsbeek, her yaştan ziyaretçiye kentin içinde nefes alma imkanı sunuyor.
Park Sonsbeek’in tarihi, 1744 yılına kadar uzanıyor. O yıllarda özel mülk olarak kullanılan park, 1899'da Arnhem Belediyesi tarafından kamulaştırılarak halka açıldı. Sonsbeek, o günden bu yana Arnhem'in "akciğeri" olarak anılmaya başlandı.
Parkın içindeki Witte Villa (Beyaz Villa) ve tarihi su değirmeni, parkın geçmişini günümüze taşıyan yapılar arasında yer alıyor. Ayrıca göletler ve küçük şelaleler, 19. yüzyılın peyzaj mimarisine özgü detayları barındırıyor.
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Göletlerde yüzen ördekler, ekosistemin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Parkı ziyaret edenler, gölet kenarında oturup ördekleri izleyerek doğayla iç içe huzurlu vakit geçirme imkanı buluyor.
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