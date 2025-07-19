Dolar
40.39
Euro
46.93
Altın
3,350.54
ETH/USDT
3,616.70
BTC/USDT
118,860.00
BIST 100
10,366.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Samsunspor'un Hollandalı oyuncusu Drongelen, ülkesinde kamp yaptıkları için mutlu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Hollandalı defans oyuncusu Rick Van Drongelen, ülkesinde kamp yaptıkları için memnun olduğunu söyledi.

İlyas Gün, Veysel Altun  | 19.07.2025 - Güncelleme : 19.07.2025
Samsunspor'un Hollandalı oyuncusu Drongelen, ülkesinde kamp yaptıkları için mutlu Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

Bu sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek Samsunspor, Hollanda'nın Arnhem kentinde kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Kırmızı-beyazlı takımın Hollandalı oyuncusu Drongelen, AA muhabirine, ülkesinde kamp yaptıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Hollanda'da çok yeşil alan bulunduğuna dikkati çeken Drongelen, "Doğanın ortasında kamp yapıyoruz. Yeşilin hakim olduğu bir ülkedir Hollanda. Hollanda'ya gelenlerin mutlaka Rotterdam ve Amsterdam gibi büyük şehirleri görmesi gerekir. Ayrıca sahil şeridi de ülkemizin harika. Buraları mutlaka gezmelerini tavsiye ediyorum. Hollanda küçük bir ülke olması nedeniyle her tarafı rahatlıkla gezilebilir." diye konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hollanda'nın bir tarım ülkesi olduğuna da işaret eden Drongelen, "Hollanda'nın peyniri çok meşhurdur. Ben de burada büyüdüğüm için peyniri çok seviyorum. Takım arkadaşlarımın da bu peynirleri tatmasından dolayı sevinçliyim." ifadesini kullandı.

"Geçen sezon ulaşmış olduğum seviyeye en kısa sürede ulaşmak istiyorum"

Drongelen, Samsunsporlu taraftarların geçen sezon iç sahada müthiş atmosfer oluşturduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Taraftarlarımızın kritik maçlarda oluşturdukları atmosfer, bu maçları kazanmamızda etkili oldu. Deplasmanlarda ise en çok etkilendiğim stadyum atmosferini ise Göztepe deplasmanında yaşadım. Orada da inanılmaz bir atmosfer var. Bu sezon da böyle atmosferler göreceğimiz maçlar olmasını istiyorum, bu futbolu güzel kılıyor."

Geleceği anlamında çok ileriye bakan bir oyuncu olmadığını belirten Hollandalı futbolcu, "Bu sezona en iyi şekilde başlamak istiyorum. Geçen sezon ulaşmış olduğum seviyeye en kısa sürede ulaşmak istiyorum. Sadece benim göstereceğim performans değil, takım olarak göstereceğimiz performans da önemli. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu sene Avrupa'da oynamak önemli bir tecrübe olacak. Bu sezonu da güzel başarılarla tamamlayabilmek en büyük hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Drongelen, Paris Saint-Germain'in geçen sezon müthiş bir başarıya imza attığını da sözlerine ekleyerek, "Her pozisyonda çok önemli oyuncular var. Pozisyon olarak dünyanın en iyi oyuncularına sahipler. Geçen sezon inanılmaz başarı elde ettiler. Sadece takım olarak değil bireysel olarak da dünyanın en iyi oyuncuları olduklarını gösterdiler." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı: Lahey Grubu Bildirisi hakkındaki iddialar asılsız ve dezenformasyon amaçlı
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 60'ın altına düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS sonuçlarına ilişkin paylaşım
Ankara Valiliğinden gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteorolojiden bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Samsunspor'un Hollandalı oyuncusu Drongelen, ülkesinde kamp yaptıkları için mutlu

Samsunspor'un Hollandalı oyuncusu Drongelen, ülkesinde kamp yaptıkları için mutlu

Fenerbahçe, yarın ikinci hazırlık maçında Uniao de Leiria ile karşılaşacak

Fas: 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak, ülkenin stratejik dönüşümüne katkı sağlayacak

Bodrumspor Teknik Direktörü Burhan Eşer, takım kültürüyle hedeflere odaklanacak

Bodrumspor Teknik Direktörü Burhan Eşer, takım kültürüyle hedeflere odaklanacak
Napoli, 24 yaşındaki forvet Lorenzo Lucca'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı

Napoli, 24 yaşındaki forvet Lorenzo Lucca'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı
Hollanda'daki "ağaç tünelleri" sürücülere doğanın içinde seyretme ayrıcalığı sunuyor

Hollanda'daki "ağaç tünelleri" sürücülere doğanın içinde seyretme ayrıcalığı sunuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet