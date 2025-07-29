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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hollanda, İsrailli iki bakanı "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeye girişlerini yasakladı

Hollanda, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’i ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeye girişlerini yasakladı.

Abdullah Aşıran  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
Hollanda, İsrailli iki bakanı "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeye girişlerini yasakladı

Rotterdam

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in aşırı sağcı bakanları Ben-Gvir ve Smotrich’in defalarca Filistin halkına karşı şiddeti kışkırttığını, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesini ısrarla savunduklarını ve Gazze Şeridi’nde etnik temizlik çağrısında bulunduklarını belirtti.

Veldkamp, bu nedenle aşırı sağcı iki bakan Ben-Gvir ve Smotrich’i "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeye girişlerini yasakladıklarını kaydetti.

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Gazze’deki son durumun "tahammül edilemez ve savunulamaz" olduğunu ifade eden Veldkamp, İsrail’in Lahey Büyükelçisini de bakanlığa çağıracağını duyurdu.

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, dün sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze'ye insani yardıma engel olmaya devam etmesi halinde Avrupa Birliği (AB) Horizon programından çıkarılması ve ticaret alanı dahil AB düzeyinde bir dizi tedbiri destekleyeceğini paylaşmıştı.

Hollanda'nın İsrail Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir ve Smotrich'e getirilen Hollanda'ya seyahat yasağıyla ilgili kararı kınamak için Büyükelçi Schuurman'ın Bakanlığa çağırıldığı belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın yerel saatle 17.00'de Schuurman ile görüşerek Hollanda'nın aldığı karardan dolayı Tel Aviv'in rahatsızlığını dile getireceği ifade edildi.

Hollanda, dün işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik şiddetini kışkırtmaları ve Gazze Şeridi'nde etnik temizlik çağrıları yapmaları nedeniyle Ben-Gvir ve Smotrich'e ülkeye giriş yasağı getirmişti.

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