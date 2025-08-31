Dolar
41.14
Euro
48.07
Altın
3,448.21
ETH/USDT
4,456.60
BTC/USDT
108,854.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ablukasını kırmak için yaklaşık 50 ülkenin katılımıyla oluşturulan “Küresel Sumud Filosu”nun aktivistleri, Gazze’ye hareketi öncesinde Barselona’da basın toplantısı düzenleniyor. TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

ABD'li senatörler, Dışişleri Bakanı Rubio'ya gönderdikleri mektupta insani yardımın sağlanması için çağrıda bulundu

ABD'de Demokrat senatörler, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya gönderdikleri mektupta Gazze'de bebek mamaları başta olmak üzere insani yardımın sağlanması için çağrıda bulundu.

Dildar Baykan Atalay  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
ABD'li senatörler, Dışişleri Bakanı Rubio'ya gönderdikleri mektupta insani yardımın sağlanması için çağrıda bulundu

Ankara

Demokrat Senatörler Ruben Gallego, Tim Kaine, Peter Welch, Mark Kelly ve Elizabeth Warren, Gazze'deki insani felakete ilişkin Rubio'ya mektup yolladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gazze'de insani yardımların girişi ve dağıtılması konusundaki engellemeler nedeniyle özellikle bebeklerin devasa krizle karşı karşıya olduğuna işaret edilen mektupta, şunlar kaydedildi:

"Gazze'deki krize çözüm bulmak amacıyla özellikle bebek mamaları olmak üzere tüm insani yardımı geniş çapta acilen artırmak için ABD'nin tüm gücünü ve yetkisini kullanmasını talep etmek üzere bugün size yazıyoruz. ABD ve İsrail'in, Filistinlilerin yaşamını tehdit eden korkunç durumu ele almak için ahlaki zorunluluğu var."

Mektupta, İsrail'in yardım dağıtım sisteminin bebekleri açlık ve ölüme sürüklediği, İsrail ve ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfının (GHF) paketlerinde bebek mamasının bulunmadığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'deki soykırımı

İsrail, ABD'nin desteğiyle, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme gibi soykırım uygulamalarını sürdürüyor, Uluslararası Adalet Divan'nın saldırıları durdurma yönündeki tüm uluslararası çağrı ve emirlerini ise görmezden geliyor.

Soykırım sonucunda 63 bin 371 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 159 bin 835 kişi yaralandı, 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlerce kişi yerinden edildi ve kıtlık nedeniyle 124'ü çocuk olmak üzere 332 kişi yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İnternette çocuklar için zararlı 2 bin 704 dijital içeriğe müdahale edildi
Siber suçlarla mücadele kapsamında 198 şüpheli yakalandı
Antalya'da başına poşet geçen keçinin sürüsünü korkuttuğu anlar izleyenleri güldürdü
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Yeni adli yıl yarın başlayacak

Benzer haberler

Trump yönetimi, VOA haber kuruluşundaki gazetecileri işten çıkarmak için harekete geçti

Trump yönetimi, VOA haber kuruluşundaki gazetecileri işten çıkarmak için harekete geçti

ABD'li senatörler, Dışişleri Bakanı Rubio'ya gönderdikleri mektupta insani yardımın sağlanması için çağrıda bulundu

İsrail'in hastane saldırısından kurtulan gazeteci: Arkadaşlarımı gördükten sonra bacağımı kaybetmeme üzülmedim

İİT-Arap Birliği Gazze Temas Grubu'ndan, Filistin heyetinin vizelerini iptal eden ABD'ye çağrı

İİT-Arap Birliği Gazze Temas Grubu'ndan, Filistin heyetinin vizelerini iptal eden ABD'ye çağrı
Venedik Film Festivali'nin yapıldığı Lido Adası'nda Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Venedik Film Festivali'nin yapıldığı Lido Adası'nda Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
AB Yüksek Temsilcisi Kallas, ABD'yi Filistinli yetkililere vize yasağını gözden geçirmeye çağırdı

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, ABD'yi Filistinli yetkililere vize yasağını gözden geçirmeye çağırdı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet