ABD'de gözaltındayken fenalaşan Türk bisiklet taksi sürücüsü yaşam savaşı veriyor
ABD'nin New York kentinde Türk bisiklet taksi sürücüsü Musa Çetin, gözaltındayken fenalaşması sonucu getirildiği hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, New York'ta turistleri gezdirmek amacıyla kullanılan bisiklet taksilerde çalışan Musa Çetin, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaştı.
Daha çok gözaltındaki yaralıların sevk edildiği Bellevue Hastanesi'ne getirilen Çetin'in bilincinin kapalı ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, Çetin'in hastane yatağında ayaklarının kelepçeli olması tepki topladı.
Polis, Çetin'i yoğun bakımda ziyaret eden arkadaşlarının tepki göstermesi üzerine kelepçeyi çıkardı.
New York Polisinden açıklama bekleniyor
New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın ulaşan şikayetlerin ardından Müslüman Toplum İlişkileri Kıdemli Danışmanı Muhammed Amin, hastane önünde toplanan Musa Çetin'in arkadaşlarına gözaltı süreciyle ilgili açıklamada bulundu.
Bu sırada New York Emniyet Müdürü Jessica Tisch ile görüşen Amin, konunun araştırıldığını ve New York polisinin açıklama yapacağını söyledi.