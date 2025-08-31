Dolar
İsrail ablukasını kırmak için yaklaşık 50 ülkeden aktivistlerin katılımıyla oluşturulan “Küresel Sumud Filosu”, Barselona’dan Gazze’ye hareket ediyor İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan’ın dördüncü gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
logo
Dünya

ABD'de gözaltındayken fenalaşan Türk bisiklet taksi sürücüsü yaşam savaşı veriyor

ABD'nin New York kentinde Türk bisiklet taksi sürücüsü Musa Çetin, gözaltındayken fenalaşması sonucu getirildiği hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Dildar Baykan Atalay, Selçuk Acar  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
ABD'de gözaltındayken fenalaşan Türk bisiklet taksi sürücüsü yaşam savaşı veriyor Fotoğraf: Selçuk Acar - AA

New York

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, New York'ta turistleri gezdirmek amacıyla kullanılan bisiklet taksilerde çalışan Musa Çetin, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaştı.

Daha çok gözaltındaki yaralıların sevk edildiği Bellevue Hastanesi'ne getirilen Çetin'in bilincinin kapalı ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Çetin'in hastane yatağında ayaklarının kelepçeli olması tepki topladı.

Polis, Çetin'i yoğun bakımda ziyaret eden arkadaşlarının tepki göstermesi üzerine kelepçeyi çıkardı.

New York Polisinden açıklama bekleniyor

New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın ulaşan şikayetlerin ardından Müslüman Toplum İlişkileri Kıdemli Danışmanı Muhammed Amin, hastane önünde toplanan Musa Çetin'in arkadaşlarına gözaltı süreciyle ilgili açıklamada bulundu.

Bu sırada New York Emniyet Müdürü Jessica Tisch ile görüşen Amin, konunun araştırıldığını ve New York polisinin açıklama yapacağını söyledi.

